Фонд гарантування продає кредити Дельта банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на аукціон 31 січня 2020 року пул активів АТ «Дельта Банк» із забезпеченням у вигляді діючих олійножирових комбінатів в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Аукціон з продажу пулу активів АТ «Дельта Банк» запланований на 31 січня 2020 року на майданчику «Дебтекс Україна» (DebtX). Основа пулу – 14 кредитів юридичних осіб, у забезпеченні за якими знаходяться об`єкти з переробки сільськогосподарської продукції в Одеській області. Також у складі пулу – майнові права за кредитними договорами і дебіторська заборгованість. Деякі активи перебувають у заставі Нацбанку й АТ «Укрексімбанк». Початкова ціна лоту – 995,36 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону з поетапним зниженням ціни упродовж дня.

Фонд гарантування нагадує, що мова йде про продаж саме кредитів і прав вимог, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості чи майна у заставі за ними. Це означає, що при купівлі цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами, і немає гарантії, що він отримає доступ до об’єктів застави за ними.

В заставі за кредитами у складі пулу: комерційна нерухомість загальною площею 39 000 м²; діючий олійножировий виробничий комплекс із доступом до під'їзної залізничної колії та морського транспортного порту; 5,4 га земель комерційного призначення, на яких передбачалось будівництво морського комплексу з перевантаження зернових та двостороннього пірсу; діючий олійножировий комбінат із виробництва маргарину, соняшникової олії та майонезу, розташований на 5,34 га промислових земель поруч із залізничними коліями. Всі ці об’єкти розташовані в Одеській області.

Як повідомлялось, у липні НБУ скасував своє рішення щодо погодження реалізації пулу активів у заставі Дельта Банку. Регулятор дійшов висновку, що аукціон з реалізації пулу активів АТ "Дельта банк" фінансовій компанії "Скай", який був у червні, відбувся з наявністю обставин та можливих маніпуляцій зі сторони покупця, які могли вплинути на результат торгів та реалізацію майна за заниженою вартістю.

7 червня відбулись торги з реалізації зазначеного пулу, на яких ТОВ "Фінансова компанія "Скай" придбало їх за ціною 182,5 млн грн, тоді як початкова ціна лоту складала 868,8 млн грн.

До даного пулу активів увійшли майнові права за низкою кредитних договорів, у заставу за якими були передані працюючі потужності олійножирових комбінатів в Одеській області та інфраструктура у порту м. Чорноморськ.

За три місяці до цього аукціону, 6 березня 2019 року, цей же покупець – ТОВ "Фінансова компанія "Скай" – пропонувало у ході торгів за цей же актив суму майже вп'ятеро більшу - 906,2 млн грн. Однак тоді угода за підсумками аукціону була зірвана судовою забороною Окружного адміністративного суду м. Києва від 5 березня за позовом юридичної особи, яка взагалі не брала участі в торгах.