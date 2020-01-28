OpenMarket продав понад 16 тисяч арештованих автомобілів на 1,37 мільярда

OpenMarket продав понад 16 тисяч арештованих автомобілів на 1,37 мільярда

Укрінформ
Державне підприємство «СЕТАМ» на електронному майданчику OpenMarket продало понад 16 тисяч арештованих автомобілів на 1,37 млрд грн.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ДП СЕТАМ.

"Державне підприємство «СЕТАМ» з 2014 року на електронному майданчику OpenMarket провело 16 078 успішних онлайн-аукціонів з продажу автомобілів на 1 375 416 377 грн", - йдеться у повідомленні.

Найбільше на OpenMarket продавалися такі марки автомобілів як: ВАЗ, DAEWOO, CHEVROLET.

Вантажний автомобіль DAF XF 105.410, 2007 року випуску став лотом з найбільшим приростом ціни в результаті конкуренції між 7-ма учасниками. Ціна продажу стала на 919% більше від стартової. Посилання на аукціон:

«Враховуючи статистику можна впевнено сказати, що СЕТАМ є одним найбільших продавців транспортних засобів в Україні. А завдяки конкурентним і відкритим аукціонам додатково було зароблено 210 млн грн», - наголосив гендиректор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

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ТОП ексклюзивних авто, які було продано на OpenMarket: «Чорна пантера» - Ferrari 599 GTB чорного кольору, 2011 року випуску, - продана 28 січня 2018 року майже за 2 млн грн; Chevrolet Camaro, 2016 року випуску - продана на аукціоні 12 березня 2019 року за 473 348 грн; чорний BENTLEY ARNAGE, 1999 року випуску - продана 11 квітня 2019 року за 850 тис грн.

OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ») - це простий та ефективний засіб реалізації майна через мережу Інтернет. Система працює на всій території України з 2014 року.

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