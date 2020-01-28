Держборг України за рік у гривні зменшився на 7,8%

Державний та гарантований державою борг України за 2019 рік у гривневому еквіваленті скоротився на 7,84%, а у доларовому еквіваленті - зріс на 7,71%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За 2019 рік сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 7,84%, або на 170,2 млрд грн, до рівня 1 998,3 млрд грн. Водночас в еквіваленті в іноземній валюті борг зріс на 7,71% і на кінець року сягнув $84,4 млрд", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що коливання суми державного боргу зумовлено, зокрема, зміцненням національної валюти (станом на 31 грудня 2018 року курс становив 27,6882 грн/$, а 31 грудня 2019 року – 23,6862 грн/$).

Відношення державного та гарантованого державою боргу до прогнозного ВВП на кінець 2019 року становить близько 50%, а державного боргу – 44% у порівнянні з 60,9% та 52,3% на кінець 2018 року відповідно.

Витрати державного бюджету з погашення державного боргу торік становили 345,2 млрд грн, з обслуговування – 119,2 млрд грн. У травні 2019 року Міністерство фінансів погасило облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущені під гарантію США. Випуск номінальною сумою $1 млрд було здійснено у 2014 році за ставкою 1,844% річних. Крім того, у вересні відбулося погашення єврооблігацій на $661 млн. В кінці 2019 року відбулось остаточне погашення спеціальних облігацій внутрішньої державної позики, які випускалися Міністерством фінансів у 2014 році для відшкодування податку на додану вартість.

Як повідомлялось, станом на 31 грудня 2018 року державний та гарантований державою борг України становив 2 168,63 млрд грн, або 78,3 млрд дол. За 2018 рік сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 26,94 млрд грн, при цьому сума боргу в доларовому еквіваленті збільшилась на 2,0 млрд дол.