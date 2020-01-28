"Плеяда" і "Фагор" не можуть стягувати кошти з позичальників банку Михайлівський - суд

Верховний Суд скасував правомірність договорів відступлення прав вимоги за кредитами ПАТ "Банк Михайлівський" на користь ТОВ "ФК "Плеяда" і ТОВ "ФК "Фагор".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими було визнано правомірність договорів відступлення прав вимоги за кредитами ПАТ «Банк Михайлівський» на користь ТОВ «ФК «Плеяда» і ТОВ «ФК «Фагор». Відповідну постанову за справою Верховний Суд ухвалив 16 січня 2020 р. Цією ж постановою Верховний Суд спрямував справу №910/11298/16 на новий розгляд до суду першої інстанції. Це означає, що на сьогодні ТОВ «ФК «Плеяда» і ТОВ «ФК «Фагор» не мають правових підстав для стягнення коштів з позичальників ПАТ "Банк Михайлівський", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 3 грудня 2019 р. Північний апеляційний господарський суд м. Києва відмовив у вимогах ПАТ «Банк Михайлівський» до ТОВ «ФК «Плеяда» і ТОВ «ФК «Фагор» щодо визнання недійсними договорів факторингу та повернення прав вимог за кредитними договорами. Напередодні введення тимчасової адміністрації ПАТ «Банк Михайлівський» уклав договори факторингу з компанією «Плеяда», згідно з якими відступив їй право вимоги за частиною кредитних договорів. Після визнання ПАТ «Банк Михайлівський» неплатоспроможним і передачі його в управління Фонду гарантування вкладів Фонд відніс ці договори до категорії нікчемних. Фонд гарантування вкладів оскаржив це рішення Північного апеляційного господарського суду м. Києва і подав касаційну скаргу до Верховного Суду. Станом на 1 січня 2019 року Фонд гарантування вкладів виплатив понад 30 тисячам вкладників та фізичних осіб, яких прирівняно до вкладників ПАТ «Банк Михайлівський», гарантоване відшкодування на загальну суму понад 2,47 млрд грн.

Національний банк визнав неплатоспроможним ПАТ «Банк Михайлівський» 23 травня 2016 року, а за кілька днів до того – 19 травня 2016 року — між банком і фінансовою компанією «Плеяда» було укладено договір факторингу, за яким кредитний портфель банку вартістю понад 682 млн грн було переуступлено цій фінансовій компанії за значно нижчою ціною. Фонд гарантування вкладів відніс вказаний договір факторингу до категорії нікчемних. «Плеяда», в свою чергу, «відступила» права вимоги за цими кредитами іще одній фінансовій компанії – «Фагор». Як повідомляв раніше Фонд гарантування вкладів, йдеться про майже 111 тисяч кредитних договорів.