Постачання газу до Угорщини через «Турецький потік» може розпочатися через 2 роки

Постачання газу із Росії в Угорщину через трубопровід «Турецький потік» може розпочатися наприкінці 2021 або на початку 2022 року.

Про це повідомляє Budapest Business Journal із посиланням на секретаря з питань енергетики Міністерства інновацій та технологій Угорщини Петера Кадер’яка.

«Постачання російського газу трубопроводом «Турецький потік» в Угорщину може розпочатися або наприкінці 2021 року, або ж на початку 2022 року», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, газопровід «Турецький потік» починається на російському узбережжі в Анапі, потім проходить понад 930 кілометрів по дну Чорного моря і виходить на турецькому узбережжі в районі містечка Киїкей, обходячи Україну.

У жовтні торік міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що Угорщина до кінця місяця розпочне процедуру для укладання контракту на газові потужності по трубопроводу «Турецький потік» із 2021 року.

Він додав, що Угорщина може отримувати щорічно 10 мільярдів кубометрів газу через сербський кордон.

Будівництво газопроводу «Турецький потік» загальною потужністю 31,5 мільярда кубометрів розпочалося в травні 2017 року.