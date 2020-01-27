Податкова зменшила кількість судових спорів з бізнесом майже на чверть - Верланов

За словами очільника ДПС України Сергія Верланова, кількість судових справ за участю ДПС у 2019 році зменшилась на 24,6% порівняно з 2018 роком.

Відповідні цифри наводить Державна податкова служба на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Платники податків стали менше судитися з податковою. Так, якщо у 2018 році було відкрито 84 тисячі справ, то у 2019 – 63,3 тисячі.

Таким чином, кількість судових справ за участю ДПС у 2019 році зменшилась на 24,6% у порівнянні з 2018 роком.

«Попереду ще багато роботи, але зменшення кількості судових спорів з платниками - свідчення руху у правильному напрямку!» - заявив очільник ДПС Сергій Верланов.

Додамо, раніше голова ДПС Сергій Верланов повідомив, що за підсумками 2019 року податкова зменшила кількість планових перевірок бізнесу на 14% у порівнянні з 2018 роком. Нагадаємо, у податковій запевнили, що у цьому році кількість планових перевірок платників податків скоротиться ще на 20%.