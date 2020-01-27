Укргазвидобування за 2019 рік спрямувало до місцевих бюджетів 1,16 мільярда ренти

Місцеві бюджети за минулий рік отримали 1,16 млрд грн рентних платежів від АТ "Укргазвидобування".

Про це написав у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"За право користуватись надрами група сплачує ренту... Частина сплаченої ренти йде до бюджетів місцевих громад. 1,16 млрд грн – саме таку суму впродовж 2019 року направили до місцевих бюджетів", - написав Коболєв.

Він зазначив, на що витрачати кошти – кожна громада вирішує на власний розсуд.

"На місцях видніше, що робити в першу чергу. Наприклад, Опішнянська ОТГ Полтавської області зробила капітальні ремонти доріг, садочків, оновили лікарню, створили інвестиційний відділ, щоб знайти інвесторів для курорту, і взагалі розробили генеральний план розвитку до 2040 року. Ланнівська ОТГ на Полтавщині теж направила кошти на ремонт доріг, ще оновили школу, створили сучасну амбулаторію, облаштували спортивні майданчики", - додав Коболєв.

Загалом до зведеного бюджету країни надійде близько 23,26 млрд грн рентних платежів.

Як повідомляв Укрінформ, АТ «Укргазвидобування» за 2018 рік спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 1,250 млрд грн рентних платежів.