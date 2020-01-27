Держенергоефективності очолить віцепрезидент Energy Club

Переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства енергоефективності та енергозбереження став Валерій Безус, чинний віцепрезидент Energy Club.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Валерій Безус став переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства енергоефективності та енергозбереження", - йдеться у повідомленні.

Одним із напрямків його діяльності,зазначають у Держенергоефективності, була популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання в Україні паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива... Наразі він є віцепрезидентом Energy Club та президентом ГС «Українська асоціація питної води «Борисфен» та ГО «Агенція регіонального розвитку та інвестицій» - ARDI.

Народився Валерій Безус у 1975 році у місті Дніпро. Має вищу економічну (Дніпропетровський державний університет) та юридичну (Національна Юридична Академія України ім. Я. Мудрого, м. Харків) освіту. Навчався в аспірантурі Дніпропетровського державного університету на кафедрі банківської справи.

Наразі навчається в аспірантурі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на кафедрі менеджменту та управління проєктами.

У 2016-2019 роках обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної ради.

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Як повідомлялося, 21 листопада Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови Держенергоефективності. Після оголошення конкурсу уряд звільнив голову відомства Сергія Савчука.