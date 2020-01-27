Держенергоефективності очолить віцепрезидент Energy Club
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.
"Валерій Безус став переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства енергоефективності та енергозбереження", - йдеться у повідомленні.
Одним із напрямків його діяльності,зазначають у Держенергоефективності, була популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання в Україні паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива... Наразі він є віцепрезидентом Energy Club та президентом ГС «Українська асоціація питної води «Борисфен» та ГО «Агенція регіонального розвитку та інвестицій» - ARDI.
Народився Валерій Безус у 1975 році у місті Дніпро. Має вищу економічну (Дніпропетровський державний університет) та юридичну (Національна Юридична Академія України ім. Я. Мудрого, м. Харків) освіту. Навчався в аспірантурі Дніпропетровського державного університету на кафедрі банківської справи.
Наразі навчається в аспірантурі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на кафедрі менеджменту та управління проєктами.
У 2016-2019 роках обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної ради.
Як повідомлялося, 21 листопада Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови Держенергоефективності. Після оголошення конкурсу уряд звільнив голову відомства Сергія Савчука.