Оржель закликав депутатів швидше обмежити обіг пластикових пакетів

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель звернувся до депутатів Комітету Верховної Ради із проханням швидше розглянути проєкт закону № 2051-1 “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

“Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель звернувся до депутатів Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування з проханням пришвидшити розгляд законопроєкту № 2051-1 “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”, який знаходиться з 12 листопада у комітеті на розгляді до другого читання”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у своєму листі міністр звернув увагу на швидкі темпи забруднення пластиком довкілля та збільшення територій сміттєзвалищ, отже на важливість якнайшвидшого прийняття законопроєкту.

“Обмеження обігу пластикових пакетів є першою стадією ієрархії поводження з відходами, адже запобігатиме їх утворенню. Відтак, законопроєкт пропонує усунення не наслідків, а причини утворення проблеми”, - зауважив міністр Мінекоенерго.

Оржель зазначив, що міністерство неодноразово наголошувало на необхідності якомога швидшого обмеження використання пластикових пакетів та запровадження в дію заборони з 2021 року.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 12 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт 2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Законопроєктом пропонується заборонити розповсюдження пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року.Також законопроєкт пропонує заборонити розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року, а також заборонити схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів. Законопроєкт 2051-1 передбачає також обов'язкове маркування біорозкладних пластикових пакетів на відповідність Національним стандартам ДСТУ EN 14995:2018, ДСТУ EN 13432:2015. Проєкт закону пропонує також стимулювати виробництво біорозкладних пластикових пакетів та встановити відповідальність за порушення норм закону.