В Україні помітно знизились оптові ціни на картоплю

В останню декаду січня оптові ціни на картоплю в Україні помітно знизились. Здешевленню сприяло сезонне зниження активності покупців після свят.

Про це повідомляє ОРСП «Шувар».

Станом на 27 січня 2020 року на найбільшому в Західній Україні гуртовому ринку ОРСП «Шувар» картопля пропонується по 7,5-8,5 грн/кг. За січень ціни просіли мінімум на 20%, а у порівнянні із минулим роком картопля сьогодні коштує лише на 30% дорожче.

« У другій половині зими картопля в Україні коштує мінімум на третину дешевше, ніж на початку сезону. У серпні, коли ми мали б збирати власний врожай і коли вартість картоплі традиційно є найнижчою, ми бачили на ринку безпрецедентну ціну 11-12 грн/кг. Сьогодні картоплю вже пропонують по 7-8,5 грн/кг. Це не тішить ані продавців, які планували взимку торгувати значно дорожче, ані покупців, які під впливом ажіотажу восени запасались досить дорогою картоплею», - зазначила керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар» Тетяна Гетьман.

Продавці картоплі сподіваються, що ціни зростуть в кінці зими або вже на початку весни.

Рік тому картопля в Україні також дешевшала у другій половині зими. Зростання ціни розпочалось лише у квітні 2019 року і тривало до травня, поки на ринку не почала з’являтись рання картопля.

Варто зауважити, що у минулому сезоні Україна майже не імпортувала картоплю, хоча ціни в цілому були вищі від середніх за останні 5 сезонів. Цього сезону з серпня по грудень 2019 року до України було завезено 232 тис. тонн картоплі - рекордний обсяг за всі роки незалежності.