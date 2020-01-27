У ЄС буде перевага в торгових переговорах з Лондоном після Brexit – прем’єр Ірландії

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що, на його думку, Європейський Союз матиме значну перевагу над Великою Британією в торговельних переговорах після Brexit.

Про це повідомляє BBC за підсумками інтерв’ю з Варадкаром.

«Європейський Союз – це союз 27 держав-членів. Велика Британія – це лиш одна країна. Ми маємо ринок і населення в 450 мільйонів осіб. У британської сторони – тільки близько 60 мільйонів. Так що, якби ці 2 команди грали в футбол одна проти одної, як ви гадаєте, хто би виявився сильнішим?», - зазначив ірландський прем’єр, порівнявши переговори з футбольним матчем.

Варадкар також наголосив, що Лондон неправильно оцінив перший етап Brexit і застеріг британську владу, яка через кілька днів здійснить виведення країни з ЄС (31 січня – ред.), від будь-яких спроб укласти з Брюсселем «часткову угоду».

«Це точно не те, що спрацює в Європі», - зазначив ірландський прем’єр.

Поставив Варадкар під сумнів і графік, встановлений британським прем’єром Борисом Джонсоном, що передбачає підписання нової торгівельної угоди з ЄС вже до кінця цього року. Для укладення такого документа, на думку Варадкара, слід би було продовжити наступну фазу Brexit до наступного року.

Як повідомлялося, невдовзі Лео Варадкар має провести зустріч із головним переговірником ЄС щодо Brexit Мішелем Барньє.

Минулого тижня британський парламент нарешті зміг проголосувати за законопроєкт про вихід країни з ЄС.