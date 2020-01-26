Україна обов’язково матиме павільйон на "Зеленому тижні" - заступник міністра

У Берліні в неділю завершила роботу 85 міжнародна сільськогосподарська виставка "Зелений тиждень", яка побила рекорд за кількістю учасників.

Хоча Україна не була представлена на ній національним павільйоном, у профільному міністерстві обіцяють, що павільйон обов’язково представлять, але коли буде належне фінансування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цьогоріч ми працюємо в робочому форматі, без стенда. Це неправильно, що немає павільйону. Але це свідоме рішення – не організовувати його», - пояснив кореспондентові Укрінформу заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговий представник України Тарас Качка.

85 міжнародна сільгоспвиставка "Зелений тиждень" у Берліні/Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Він зазначив, що державі важливо «не робити ривки, як ми робили раніше: щораз у кілька років знаходили правдами чи неправдами якісь гроші та робили стенд», залізти в борги, але зробити велике свято". За його словами, важливо виробити довгострокову системну політику і мати фінансування на той чи інший стенд на багато років уперед.

Качка додав, що Україну повинні сприймати як глобального гравця, тому треба спланувати бюджети, діалог з бізнесом, щоб стенд тут був з належним, з прозорим фінансуванням і представляв саме те, що треба – продукцію з доданою вартістю.

«Завдання в тому, щоб наше представництво на виставці було зроблено правильно. Питання – не фасаду, питання внутрішньої інфраструктури є дуже важливим», - підсумував Качка.

Цьогоріч у виставці взяли участь 1810 експонентів з 72 країн. Відвідали її, більш як 400 тисяч людей, які залишили у павільйонах понад 52 мільйони євро. Керівники галузі стверджують, що «Зелений тиждень 2020» надав «сильні імпульси для сталого сільського господарства та харчової промисловості». Основна увага в дискусіях була зроблена на викликах змін клімату для сільського господарства та харчової промисловості, а також на рішеннях для стійких, ресурсозаощаджувальних та екологічно чистих виробничих процесах.

Наступна, 86-а за рахунком, виставка пройде в Берліні 15-24 січня 2021 року.