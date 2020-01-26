Дивлюся Шустера. Говорять про інвестиції

Дуже багато говорять про інвестиційний клімат в Україні і роль бізнес-асоціацій і торгових палат (іноземних) в його формуванні. Ось, що маємо:

Обсяг ПІІ в Україну в 2014-2018 роках склав 11.5 млрд. дол. США. З цих інвестицій 62% або 7.1 млрд. дол США були спрямовані до банківського сектору Ураїни переважно у формі переоформлення заборгованості перед материнськими банками в статутний капітал українських банків. Обсяги грошових переказів в України за аналогічний період становили 38.2 млрд. дол. США. Надходження ПІІ у % ВВП скорочується впродовж останніх трьох років і за підсумками 2018 становило 1.8% ВВП, обсяги грошових переказів навпаки зросли з 5.2 млрд. дол. США (4.8% ВВП) в 2014 році до 11.5 млрд. дол. США (8.5% ВВП) у 2018 році.

Богдан Данилишин

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