Канада пропонує реформувати СОТ

Канада рішуче налаштована працювати над реформуванням та модернізацією Світової організації торгівлі.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади, поширеній з нагоди створення багатостороннього тимчасового механізму з врегулювання суперечок у СОТ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Участь у цьому Канади відображає відданість країни реформуванню та модернізації СОТ, а також стабілізації міжнародної торговельної системи. Це допоможе залучити інвестиції до Канади та покращити доступ канадського бізнесу до світу”, - зазначили у МЗС країни.

У відомстві додали, що “пошук довготривалого вирішення питання призначень до Апеляційного органу СОТ залишається ключовим пріоритетом Канади”.

“Багатосторонній тимчасовий механізм діятиме лише до того часу, поки Апеляційний орган не відновить свою роботу. Канада рішуче налаштована фіналізувати цю проміжну домовленість із партнерами якомога швидше та працюватиме над забезпеченням широкої підтримки й участі членів СОТ”, - наголосили у міністерстві.

У МЗС звернули увагу, що “заснована на правилах міжнародна торговельна система необхідна для успіху канадських підприємств-експортерів”.

“Інституції, подібні до СОТ, були важливими для створення обов’язкових правил світової торгівлі та зменшення тарифів, що створило для бізнесу передбачувані ринкові умови й дало йому змогу зростати й досягати успіху”, - підсумували у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю в Давосі Канада, Євросоюз та 15 країн-членів Світової організації торгівлі погодилися створити багатосторонній тимчасовий механізм з врегулювання суперечок, який дозволить країнам-учасницям вирішувати спірні питання на період, поки діяльність Апеляційного органу СОТ залишається заблокованою.

Як йдеться у роз’ясненні Єврокомісії, тимчасовий багатосторонній механізм базуватиметься на статті 25 Меморандуму СОТ щодо врегулювання суперечок (DSU). Такий механізм надасть країнам-учасницям, до переліку яких входять Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Чилі, Колумбія, Коста Ріка, Європейський Союз, Гватемала, Республіка Корея, Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Панама, Сінгапур, Швейцарія та Уругвай, можливість брати участь у ефективному та зобов’язуючому процесі врегулювання можливих суперечок в ході торговельних операцій між ними.

У грудні минулого року Євросоюз виступив з ініціативою створити для членів СОТ тимчасовий механізм з врегулювання суперечок. Така ініціатива була пов’язана з тим, що внаслідок процедурних дій з боку окремих країн-учасниць СОТ робота Апеляційного органу СОТ була практично заблокована, він втратив здатність приймати рішення. Така ситуація виникла на тлі торговельної суперечки між ЄС і США, які послідовно подали до СОТ взаємні позови щодо порушень правил конкуренції та державних субсидій з підтримки національних авіаційних виробників, відповідно – Airbus та Boeing.