Програма "Investment nanny" працюватиме і для українських інвесторів - Милованов

Програма від уряду "Інвестиційна няня" буде працювати не тільки для іноземних, але й для вітчизняних інвесторів, готових вкласти в країну від $100 мільйонів.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.

"Президент сам порушив на нараді це питання — а що стосується українських інвесторів? Це перше питання, найголовніше. Ми повинні підтримати тих, хто вже є в Україні", — сказав він.

За словами Милованова, проєкт "Інвестиційна няня" дає можливість інвестору підписати з Кабінетом міністрів окрему угоду про умови ведення бізнесу.

"Ці пропозиції можуть включати, наприклад, податкові якісь преференції, а можуть включати гарантії пропускної здатності в портах. Або, наприклад, що уряд інвестує в Укрзалізницю для того, щоб вони протягнули залізну дорогу конкретно під підприємство. Тобто, повні пакети", - розповів він.

Також інвестори, готові приватизувати підприємства вартістю від 10 млн гривень і вище, будуть позбавлені від сплати податку на прибуток упродовж 10 років.

Нагадаємо: раніше президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що українська влада підготувала програму "Investment nanny", щоб стимулювати іноземні компанії інвестувати в Україну.