Прем'єр: Довіра до України повертається

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук переконаний, що до України повертається довіра інвесторів.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" 24 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Довіра до України повертається. Це абсолютно безумовний факт", - сказав Гончарук.

Він нагадав, що цього тижня були розміщені євробонди на 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії України відсотковими ставками – 4,375%.

"Цього тижня Україна рекордно вигідно для себе розмістила євробонди — цінні папери, у які вкладають іноземні та наші інвестори. Це дуже чіткий маркер рівня довіри до нашої країни. Ніколи на таких вигідних умовах Україні не давали ресурси", - сказав Гончарук.

Також він зазначив, що на цьому тижні були оголошені результати двох концесійних конкурсів.

"До нас зайшли інвестори будувати порти. Це означає, що у нас з'являться нові робочі місця", - зазначив Гончарук.

Як раніше повідомляло агентство, Україна продала 1,25 млрд євро нового боргу при рекордно низьких відсотках за позиками, скориставшись оптимізмом інвесторів щодо програми реформ Президента Володимира Зеленського.