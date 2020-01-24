Прем'єр: Довіра до України повертається

Прем'єр: Довіра до України повертається

Укрінформ
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук переконаний, що до України повертається довіра інвесторів.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" 24 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Довіра до України повертається. Це абсолютно безумовний факт", - сказав Гончарук.

Читайте також: Прем’єр заявляє, що Україна не зійде з курсу на євроінтеграцію

Він нагадав, що цього тижня були розміщені євробонди на 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії України відсотковими ставками – 4,375%.

"Цього тижня Україна рекордно вигідно для себе розмістила євробонди — цінні папери, у які вкладають іноземні та наші інвестори. Це дуже чіткий маркер рівня довіри до нашої країни. Ніколи на таких вигідних умовах Україні не давали ресурси", - сказав Гончарук.

Читайте також: Півтора мільйона під 5-9%: Гончарук розповів про програму кредитування малого бізнесу

Також він зазначив, що на цьому тижні були оголошені результати двох концесійних конкурсів. 

"До нас зайшли інвестори будувати порти. Це означає, що у нас з'являться нові робочі місця", - зазначив Гончарук.

Як раніше повідомляло агентство, Україна продала 1,25 млрд євро нового боргу при рекордно низьких відсотках за позиками, скориставшись оптимізмом інвесторів щодо програми реформ Президента Володимира Зеленського.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-