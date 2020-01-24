Зеленський обговорив інвестиції з ізраїльськими бізнесменами

Президент Володимир Зеленський в Єрусалимі зустрівся з представниками ділових кіл Ізраїлю та наголосив на важливості залучення в Україну великих інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Сьогодні перед вами Україна – молода, дуже енергійна, яка хоче змінюватися, вивчає технології, хоче бути економічно ліберальною. Україна хоче бачити великі інвестиції», – сказав Президент, звертаючись до представників ізраїльського бізнесу.

Він також запевнив, що в Україні ухвалюють закони, які допомагають бізнесу, зокрема, закони про деофшоризацію, дерегуляцію та про концесію.

«Щойно ми ухвалюємо закони, одразу бачимо результат. Наприклад, ми розпочали концесію портів. У нас відбулися конкурси, і вже заводять гроші в один з портів. Туди заходять інвестиції у розмірі понад мільярд доларів», – зазначив Зеленський.

Також він представив програми, які Україна пропонує інвесторам, і розповів про сучасні проєкти, що полегшать життя бізнесу та людям у країні.

«Ми хочемо бути серед перших у розвитку технологій у світі. Ми розробляємо великий проєкт «Держава у смартфоні». Всі можливі державні послуги будуть у смартфоні», – розповів Президент. Також він продемонстрував у своєму телефоні, як працюватиме ця система. Наприклад, за допомогою смартфона можна буде отримати водійські права та оформити різні документи.

Офісі Президента зауважили, що учасники зустрічі погодилися, що Україна має поліпшувати податкову систему, зменшувати вплив державної бюрократії на бізнес і захищати інвестиції від корупції.

За даними ОП, у зустрічі взяли участь представники цифрового бізнесу, ІТ, власники будівельних, інфраструктурних компаній, фірм, що виготовляють обладнання, керівники венчурних фондів тощо із сукупним бюджетом у мільярди доларів.

Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїлі.

Фото: пресслужба глави держави