Українські трейдери почали активно використовувати нові можливості ГТС, які з'явилися після підписання прямих угод з операторами ГТС суміжних країн Європи.

Про це у Facebook написав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Лише 1 січня Оператор ГТС України підписав прямі угоди з операторами ГТС суміжних країн ЄС, які базуються на європейських підходах і принципах. Уже сьогодні ці нові можливості активно використовуються українськими трейдерами. Наприклад, уже розпочато поставки газу з Польщі шляхом заміщення (віртуальний реверс) через ГІС Дроздовичі. Наприклад, якщо є заявка на транзит газу з РФ до Польщі в обсязі 9 млн кубометрів на добу і в цю ж добу є заявка на імпорт газу з Польщі в обсязі 2 млн кубометрів, то фактично транспортується через кордон лише 7 млн ​​кубометрів", - розповів Макогон.

За його словами, раніше Україна не могла робити такі операції через історичний транзитний контракт і була змушена фізично вивозити всі обсяги газу до Польщі через Дроздовичі, а завозити потрібні обсяги назад через пункт Германовичі.

"Відповідно, це вимагало витрат на прокачування газу, але найголовніше - ми були обмежені технічними можливостями трубопроводу Германовичі. Зараз таких обмежень немає і ми можемо шляхом віртуального реверсу імпортувати весь обсяг газу, який фізично йде з України в Польщу (зараз це 9 млн кубометрів на добу, а минулого року середній транзит до Польщі був 12 млн кубометрів)", - сказав Макогон.

Імпорт із Польщі включає в себе й імпорт газу з польського LNG терміналу.

"Тобто, вже зараз комерційно Україна може імпортувати шляхом віртуального реверсу до 9 млн кубометрів на добу або 3,3 млрд кубометрів газу з польського терміналу. Повторюся, що фізично українська ГТС готова приймати з Польщі до 6,6 млрд кубометрів на рік, але поки що Польща, до завершення низки робіт у польській ГТС, може постачати фізично лише близько 2 млрд кубометрів", - додав Макогон.

Він додав, що станом на сьогодні віртуальний імпорт із Польщі становить уже 5,5 млн кубометрів, тоді як транзит до Польщі - 9,1 млн кубометрів.

"Відповідно, тільки 3,6 млн кубометрів фізично будуть доставлені до Польщі", - зазначив Макогон.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Україна на 35% збільшила імпорт газу з країн Європейського Союзу - 14,2 млрд м куб. Україна отримує газ по реверсу зі Словаччини, Польщі та Угорщини.