Українські трейдери почали активно використовувати нові можливості ГТС

Українські трейдери почали активно використовувати нові можливості ГТС

Укрінформ
Українські трейдери почали активно використовувати нові можливості ГТС, які з'явилися після підписання прямих угод з операторами ГТС суміжних країн Європи.

Про це у Facebook написав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Лише 1 січня Оператор ГТС України підписав прямі угоди з операторами ГТС суміжних країн ЄС, які базуються на європейських підходах і принципах. Уже сьогодні ці нові можливості активно використовуються українськими трейдерами. Наприклад, уже розпочато поставки газу з Польщі шляхом заміщення (віртуальний реверс) через ГІС Дроздовичі. Наприклад, якщо є заявка на транзит газу з РФ до Польщі в обсязі 9 млн кубометрів на добу і в цю ж добу є заявка на імпорт газу з Польщі в обсязі 2 млн кубометрів, то фактично транспортується через кордон лише 7 млн ​​кубометрів", - розповів Макогон.

За його словами, раніше Україна не могла робити такі операції через історичний транзитний контракт і була змушена фізично вивозити всі обсяги газу до Польщі через Дроздовичі, а завозити потрібні обсяги назад через пункт Германовичі.

"Відповідно, це вимагало витрат на прокачування газу, але найголовніше - ми були обмежені технічними можливостями трубопроводу Германовичі. Зараз таких обмежень немає і ми можемо шляхом віртуального реверсу імпортувати весь обсяг газу, який фізично йде з України в Польщу (зараз це 9 млн кубометрів на добу, а минулого року середній транзит до Польщі був 12 млн кубометрів)", - сказав Макогон.

Імпорт із Польщі включає в себе й імпорт газу з польського LNG терміналу.

"Тобто, вже зараз комерційно Україна може імпортувати шляхом віртуального реверсу до 9 млн кубометрів на добу або 3,3 млрд кубометрів газу з польського терміналу. Повторюся, що фізично українська ГТС готова приймати з Польщі до 6,6 млрд кубометрів на рік, але поки що Польща, до завершення низки робіт у польській ГТС, може постачати фізично лише близько 2 млрд кубометрів", - додав Макогон.

Він додав, що станом на сьогодні віртуальний імпорт із Польщі становить уже 5,5 млн кубометрів, тоді як транзит до Польщі - 9,1 млн кубометрів.

"Відповідно, тільки 3,6 млн кубометрів фізично будуть доставлені до Польщі", - зазначив Макогон.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Україна на 35% збільшила імпорт газу з країн Європейського Союзу - 14,2 млрд м куб. Україна отримує газ по реверсу зі Словаччини, Польщі та Угорщини.

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