Уряд планує залучити €26 мільйонів допомоги від ЄС на земельну реформу

Кабінет міністрів схвалив рішення залучити 26 млн євро допомоги від Європейського Союзу для проведення земельної реформи.

Про це написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram.

“Уряд планує залучити 26 млн євро допомоги ЄС для покращення прозорого управління с/г ресурсами та проведення земельної реформи”, - написав Гончарук.

З цією метою Кабмін схвалив проєкт угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні".

Голова уряду зазначив, що у разі підписання угоди надійде допомога Україні за напрямками: інституційна та секторальна реформа в сільському господарстві та сільській місцевості; підтримка малих фермерських господарств; підтримка земельної реформи.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Він передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому цей законопроєкт.