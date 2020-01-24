Уряд затвердив фінплан Украероруху на 2020 рік - Гончарук

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) на 2020 рік.

Як повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram-каналі, рішення було ухвалене на засіданні уряду 24 січня.

"Уряд затвердив фінансовий план Украероруху на 2020-й рік. Фінансовий документ дозволить Украероруху продовжити розвиток української аеронавігаційної системи, провадити господарську діяльність відповідно до планових фінансово-економічних показників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для модернізації та оновлення аеронавігаційної системи України передбачається залучити довгострокові кредитні кошти в розмірі 347,7 млн грн, що буде здійснюватись у рамках укладених кредитних договорів між Украерорухом та ЄБРР/ЄІБ. "Для підтримки високого рівня безпеки польотів цьогоріч підприємство планує залучити капітальних інвестицій на суму 919,2 млн грн. Плановий показник кількості польотів на 2020-й рік на 11% перевищує плановий показник 2019-го року. Крім того, підприємство планує отримати чистого прибутку на суму 148 млн грн", - додав Гончарук.

Він також зауважив, що до державного бюджету та цільових фондів Украерорухом передбачається сплатити понад 1,2 млрд грн.

Як повідомлялося, Украерорух протягом 2019 року збільшив обслуговування авіарейсів на 11,5% порівняно з 2018-им.