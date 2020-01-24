Споживачі 30 міст можуть залишитися без опалення через борги тепловиків - Нафтогаз

Споживачі 30 міст можуть залишитися без теплопостачання через борги 37 виробників тепла перед НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України».

"Нафтогаз повідомляє про ризик припинення газопостачання з 1 лютого 2020 р. 37 виробників тепла, які не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО. Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, виробники тепла заборгували НАК 454,4 млн грн за грудень. Для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО кошти треба сплатити до 25 січня.

Урядова постанова № 867 передбачає, що для отримання газу виробники тепла мають підписати договір з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконати одну з трьох умов: дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (без урахування штрафних санкцій); укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості; погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

"У всіх інших випадках Нафтогаз за законом не може постачати газ тепловиробникам на пільгових умовах", - наголосили у компанії.