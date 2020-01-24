Фонд гарантування продає активи ВіЕйБі Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає пул активів ПАТ «ВіЕйБі Банк» на аукціоні, що відбудеться 6 лютого 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів виставляє на аукціон пул активів ПАТ «ВіЕйБі Банк». Наступні торги заплановані на 6 лютого 2020 року та відбудуться за голландською моделлю аукціону на майданчику «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» (FFN). Основа пулу – майже 120 кредитів юридичних осіб, зокрема, агропідприємств. Прострочка за ними становить у середньому 6 років. Всі ці кредити були видані компаніям, пов’язаним з одним акціонером. Більшість кредитів у складі пулу перебуває в заставі НБУ. Початкова ціна лоту – 1,17 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Електронний аукціон відбудеться за відкритою, прозорою процедурою. Участь у ньому може взяти кожен охочий, окрім позичальників і поручителів за цими кредитами. Переможцем аукціону стане той, хто запропонує найвищу ціну за лот.

Раніше ці активи до 10 разів торгувалися як окремо, так і у складі пулу – в системі ProZorro.Продажі та на іноземному майданчику, але не були викуплені.

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У Фонді гарантування зауважують, що мова йде про продаж саме кредитів і прав вимог за ними. Тобто це купівля боргу, а не безпосередньо нерухомості чи іншої застави за цими кредитами. Загальна сума заборгованості за кредитами ПАТ «ВіЕйБі Банк» становить майже 29,3 млрд грн. Тіло кредитів – 17 млрд грн, відсотки – 12,3 млрд грн. Щодо застави за ними, то понад половина її – товари та майнові права, які на даний час втратили свою цінність. Наприклад, у заставі по 21 кредиту – майбутні врожаї кукурудзи та озимої пшениці 2014 року. Серед іншого забезпечення є нерухомість – кілька майнових комплексів, санаторій-профілакторій, кондитерський цех тощо. Ці об’єкти вважають «твердою» заставою, але з часом їх ринкова ціна суттєво впала.

Так, вартість усієї заставної нерухомості «на папері» становить майже 1 млрд грн сукупно, проте на сьогоднішній день ці об’єкти знецінилися у кілька разів.

Крім цього, сума заборгованості за кредитами у складі пулу майже вдесятеро перевищує вартість застави за ними. Це пояснює невисокий інтерес до пулу активів з боку інвесторів та поступове зниження його вартості.