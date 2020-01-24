Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік

Укрінформ
Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік.

Таке рішення ухвалене на засіданні уряду 24 січня, повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram.

“Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік. Обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм становить 172 576,3 млн грн”, - зазначив Гончарук.

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Він звернув увагу, що “бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік є збалансованим”.

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