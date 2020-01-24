Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік.

Таке рішення ухвалене на засіданні уряду 24 січня, повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram.

“Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік. Обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм становить 172 576,3 млн грн”, - зазначив Гончарук.

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Він звернув увагу, що “бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік є збалансованим”.