В Україні виробництво кондитерських виробів із цукру зменшилось на 27%

Виробництво кондитерських виробів із цукру у 2019 році зменшилося на 27% порівняно із 2018 роком, до 47 тис. тонн.

Про це на підставі даних Державної служби статистики повідомляє пресслужба асоціації “Укрцукор”.

“У 2019 році в Україні виробництво цукровмісних кондитерських виробів склало 47 тис. тонн, що на 27% менше, ніж у 2018 році”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Україні на третину скоротилось виробництво кондитерських виробів із цукру

Зазначається, що у грудні 2019 року в Україні було вироблено 4,5 тис. тонн кондитерських виробів із цукру, що на 8,4% менше, ніж у листопаді 2019 року, та на 26,3% менше, ніж у грудні 2018 року.