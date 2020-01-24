Милованов назвав галузь промисловості, що лідирує за темпами зростання

Виробництво будівельної продукції у 2019 році зросло на 20% у порівнянні із 2018 роком, що зробило її лідером за темпами зростання серед галузей промисловості.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав у Facebook.

"У 2019 році сфера будівництва була лідером за темпами зростання. За підсумком 2019 року (п/п) за попередніми даними Держстату у будівництві спостерігалося зростання обсягів виконаних робіт на 20% («плюс» 8,5% у 2018 році)", - написав Милованов.

Він зазначив, що одним з факторів зростання є активна державна політика щодо покращення транспортної інфраструктури, зокрема, автомобільних доріг, яка реалізовувалась з використанням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів міжнародних донорів. Так, відповідно до «Звіту про використання коштів державного дорожнього фонду» Держказначейства за 11 місяців 2019 року (п/п) видатки фонду збільшилися у 1,5 раза і становили 40,6 млрд грн.

"Це у поєднанні зі збільшенням вкладання власних коштів підприємств у модернізацію та розширення виробництва обумовило значне збільшення будівництва інженерних споруд («плюс» 23,3%) та нежитлових будівель («плюс» 27,4% відповідно)", - констатував міністр.

Втім, у житловому будівництві, порівняно з іншими підвидами будівельної діяльності, у минулому році зростання було незначним (3% у порівнянні із 2018 роком). Це обумовлено, зазначив Милованов, значною пропозицією новозбудованого житла у попередні роки.