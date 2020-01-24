НБУ вводить в обіг пам'ятну монету "Рік Пацюка"

Національний банк з 27 січня вводить в обіг пам'ятну монету "Рік Пацюка" номіналом у 5 гривень та тиражем у 50 тисяч штук.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом Україна; на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на пацюка – символ року, під стрілкою рік карбування монети – 2020.

Унизу ліворуч напис півколом 5 гривень; на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка (праворуч), ягода (унизу), листок (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч над символом тигра).

На реверсі монети зображено символ східного календаря 2020 року – згорнутого у клубочок пацюка, якого оточують по колу стилізовані символи: сніжинки (угорі праворуч), квітки (унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки (угорі ліворуч).