Інвестори з оптимізмом дивляться на програму реформ Зеленського - FТ

Україна продала 1,25 млрд євро нового боргу при рекордно низьких відсотках за позиками, скориставшись оптимізмом інвесторів щодо програми реформ Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Зазначається, що у середу, 22 січня, продаж нових 10-річних єврооблігацій у євро перевищив ліміт підписки й встановив відсоток доходу з облігацій на рівні 4,375%. Після обрання Зеленського навесні минулого року інвестфонди активно інвестували в український борг, вважаючи, що президентська програма економічних реформ стимулюватиме зростання.

"Це країна, де відбуваються серйозні реформи, а економіка знаходиться в хорошому стані", - сказав Віктор Сабо, менеджер боргового портфеля ринків, що розвиваються, в Aberdeen Standard Investments, який купив облігації в середу. Він зазначив, що відсоткова прибутковість все ще є привабливою в умовах, коли прибутковість у багатьох великих європейських економіках залишається у негативній зоні.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який виступив вранці у четвер, 23 січня, в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, описав продаж облігацій як вотум довіри, що сприятиме подальшому скороченню рівня боргу, замінивши дорожче фінансування, відзначає FT.

Співвідношення боргу до ВВП країни впало до 52% приблизно із 80% чотири роки тому, коли економіка відреагувала на наслідки анексії Криму Росією у 2014 році.

"Ми випустили найдешевші єврооблігації в історії України", – сказав Гончарук.

Аналітик компанії BlueBay Asset Management Тімоті Еш, заявив, що це "неймовірно", що Україна змогла продати борг за такої низької прибутковості.

"Ще рік тому Україна не змогла б отримати менш як 10 відсотків", - написав він в аналітичній записці, зазначає видання.

"Що мене зараз трохи хвилює, так це самовдоволення", – сказав Еш, додавши, що доступність дешевого фінансування з ринків облігацій може зменшити запал Зеленського у справі просування сприятливих для ринку реформ, що позначиться і на впливі Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Києві.

Зазначається, що випуск облігацій відбувся після виступу Зеленського в Давосі, у якому він пообіцяв прискорити реформи та рішуче протидіяти корупції. Президент оголосив про плани запропонувати п'ятирічне звільнення від податку на прибуток для інвесторів, які вкладуть в країну понад 10 млн доларів або візьмуть участь у приватизації сотень державних підприємств.

"Виклики, які стоять перед нами, українцями, мобілізують нас і змушують рухатися швидше, надихають нас робити неймовірне і неможливе", - сказав тоді Зеленський.

Як нагадує FT, прагнучи залучити прямі іноземні інвестиції й таким чином стимулювати зростання економіки, українські чиновники оголосили на Економічному форумі в Давосі про намір підписати угоду з найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn на 10 років щодо управління та радикальної перебудови Укрзалізниці.

Також під час зустрічей у Давосі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою Зеленський і Гончарук обговорили заходи, які необхідно здійснити до того, як правління МВФ затвердить нову кредитну програму в розмірі 5,5 млрд доларів, зазначається в статті.

Крім того, наголошується, що BNP Paribas, JPMorgan і Raiffeisen Bank International виступили головними менеджерами й реєстраторами в новій угоді про продаж українських єврооблігацій.