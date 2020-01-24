Нафта дорожчає, але ринки нестабільні через коронавірус у Китаї
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $62,31 за барель, що на $0,27 (0,44%) вище за ціну закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ф'ючерси знизилися в ціні на $1,17 (1,85%) - до $62,04 за барель.
Ф'ючерс на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,25 (0,45%) - до $55,84 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $55,59 за барель, опустившись на $1,15 (2,03%) у порівнянні з попередньою сесією.
За даними Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, на даний момент кількість хворих у КНР перевищує 800, зафіксовано 26 смертей. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала ситуацію надзвичайною, але поки не оголосила про епідемію міжнародного масштабу.
Більшість випадків захворювання зафіксовані у місті Ухань в центрі КНР, де вірус, імовірно, з'явився наприкінці минулого року. Крім Китаю, випадки виявлені ще в семи країнах.
Дані про запаси нафти в США надали підтримку цінам. За тиждень, що завершився 17 січня, запаси скоротилися на 0,41 мільйона барелів до 428,11 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в четвер. Аналітики очікували, що запаси нафти знизяться на 1,01 мільйона барелів.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,38 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,09 долара за барель, що на 5 центів вище рівня закриття торгів ($62,04).