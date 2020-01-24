Нафта дорожчає, але ринки нестабільні через коронавірус у Китаї

Ціни на нафту виросли в п'ятницю за рахунок скорочення запасів у США, але за тиждень можуть втратити до 5% через побоювання, що китайський коронавірус продовжить поширюватися, обмеживши обсяг перевезень, попит на паливо та економічні перспективи.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $62,31 за барель, що на $0,27 (0,44%) вище за ціну закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ф'ючерси знизилися в ціні на $1,17 (1,85%) - до $62,04 за барель.

Ф'ючерс на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,25 (0,45%) - до $55,84 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $55,59 за барель, опустившись на $1,15 (2,03%) у порівнянні з попередньою сесією.

За даними Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, на даний момент кількість хворих у КНР перевищує 800, зафіксовано 26 смертей. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала ситуацію надзвичайною, але поки не оголосила про епідемію міжнародного масштабу.

Більшість випадків захворювання зафіксовані у місті Ухань в центрі КНР, де вірус, імовірно, з'явився наприкінці минулого року. Крім Китаю, випадки виявлені ще в семи країнах.

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Дані про запаси нафти в США надали підтримку цінам. За тиждень, що завершився 17 січня, запаси скоротилися на 0,41 мільйона барелів до 428,11 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в четвер. Аналітики очікували, що запаси нафти знизяться на 1,01 мільйона барелів.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,38 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,09 долара за барель, що на 5 центів вище рівня закриття торгів ($62,04).