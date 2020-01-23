Разумков високо оцінив роботу одеського підприємства «Телекарт-Прилад»

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, який здійснив 23 січня робочу поїздку в Одеську область та відвідав підприємство «Телекарт-Прилад», яке випускає сучасні цифрові засоби зв'язку, військової техніки і телекомунікацій, високо оцінив його роботу.

Про це Разумков заявив на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Свого часу всі таксофони в Україні виробляв одеський "Телекарт-Прилад". Зараз підприємство працює, на жаль, не на повну потужність, але навіть у цих умовах йому вдалося залучити 20 мільйонів доларів інвестицій. Це гарний показник для національного виробника", - зазначив спікер парламенту.

Разумков зауважив, що середня зарплата на підприємстві, де трудиться майже півтисячі працівників, складає близько 11 тисяч гривень. Хотілося б, щоб було побільше в Україні таких підприємств.

У свою чергу, генеральний директор заводу «Телекарт-Прилад» Олексій Козлов уточнив, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, що торік виробничий колектив досяг випуску сучасної продукції, в тому числі для Збройних Сил України, загальним обсягом 400 мільйонів гривень.

"У поточному 2020 році плануємо подолати рубіж випуску продукції у півмільярда гривень. Будемо, зокрема, продовжувати виробляти як низку військових комплексів, які вже поставлені на озброєння, так і випускати нові розробки для з'єднань Сухопутних військ, авіації та Військово-морських сил ЗСУ", - сказав Козлов.

Зокрема, за його словами, торік розпочали випуск комплексу "Спостережний командний пункт", а також передали авіаторам "Пересувний мобільний пункт управління зльотом і посадкою на аеродромах". Також підприємство випускає комплекси забезпечення захищеним зв'язком стаціонарних наземних пунктів управління ВМС і бортових - на кораблях.

«Телекарт-Прилад» також експортує продукцію зарубіжним замовникам.

"Успішно співпрацюємо зі структурами НАТО, отримали від них практично всі стандарти, в тому числі й закриті - через Міноборони України. Увійшли до спеціалізованої підгрупи НАТО, яка проводить поквартальні засідання в різних країнах світу. Завдяки цьому маємо змогу вдосконалювати системи зв'язку та управління. Останнє таке засідання відбулося восени 2019 року в Канаді, а наступне запропонували провести в березні цього року в Одесі, на базі нашого підприємства", - розповів директор заводу.