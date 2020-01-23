Фонд гарантування у лютому знову спробує продати стадіон "Чорноморець"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує провести 5 лютого 2020 року аукціон з продажу стадіону «Чорноморець» в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів запланував 5 лютого 2020 року наступний аукціон з продажу пулу активів – центрального стадіону «Чорноморець» в Одесі та 40 кредитів юридичних осіб. Початкова ціна лоту – 733,25 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Основа пулу – комплекс будівель стадіону «Чорноморець» загальною площею 80,3 тис. кв. м. Він включає чашу стадіону з футбольним полем, VIP-ложі та трибуни, які вміщують 34 тис. осіб. У складі спорткомплексу є бізнес-центр, готель, ресторан, фітнес-центр, підземний паркінг і низка інших будівель та приміщень.

До цього пулу активів також увійшли права вимоги АТ «Імексбанк» за 40 договорами кредитування. Заборгованість за ними сягає 13,2 млрд грн, із них по тілу кредитів – 7,2 млрд грн, решта 6 млрд грн – відсотки.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на майданчику «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» (FFN), який дозволяє залучити якомога більше учасників, у тому числі іноземних інвесторів.

Як повідомляв Укрінформ, аукціон з продажу стадіону «Чорноморець» та прав вимоги за 40 кредитами юридичних осіб 15 січня 2020 року завершився безрезультатно через відсутність попиту. Початкова ціна пулу активів становила 733,25 млн грн та знизилася упродовж торгів на 50% за умовами голландської моделі аукціону – до 366,63 млн грн. Однак, купити лот навіть за такою ціною бажаючих не виявилося.