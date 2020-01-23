Прем'єр-міністри України і Польщі обговорили у Давосі інфраструктурні проєкти

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Давосі обговорив із Прем‘єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким інфраструктурні проєкти.

Про це він написав у Тelegram-каналі.

“Зустрівся в Давосі з моїм польським колегою — Прем‘єр-міністром Матеушем Моравецьким. У нас була дуже конструктивна та практична розмова. У фокусі нашої зустрічі — інфраструктурні проєкти, які Україна та Польща можуть спільно реалізувати”, - зазначив Гончарук.

Він повідомив Моравецькому про те, що уряд за ці пів року вже зробив аудит країни та має чітке розуміння того, що хоче та планує робити, зокрема в інфраструктурі.

“Найближчим часом ми представимо Стратегію розвитку інфраструктурних об‘єктів України. Запросив пана Моравецького в Україну, щоб показати йому нашу Стратегію”, - додав Гончарук.

Він наголосив на тому, що конструктивні відносини між Україною та Польщею — це фактор безпеки ЄС.

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Прем'єр-міністр також звернув увагу на те, що 2020-ий має стати роком посиленого співробітництва між Польщею та Україною.

“І почнемо його з візиту пана Прем‘єра в українську столицю”, - додав глава уряду.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук перебуває з дводенним робочим візитом у швейцарському Давосі, де нині проходить Всесвітній економічний форум.