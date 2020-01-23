Нафта подешевшала на тлі тривог про попит через вірус у Китаї
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $62,29 за барель, що на $0,92 (1,46%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ф'ючерси знизилися в ціні на $1,38 (2,14%), до $63,21 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на березень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,99 (1,74%) - до $55,75 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $56,64 за барель, знизившись на $1,7 (2,91%) порівняно з попередньою сесією.
"Побоювання про те, що епідемія коронавірусу чинить тиск на попит на нафту, перешкоджаючи туризму і торгівлі, дійсно існують", - говорить засновник консалтингової компанії Vanda Insights у Сінгапурі Вандана Харі.
Держкомітет КНР з питань охорони здоров'я повідомив у четвер, що кількість хворих на пневмонію, що викликана коронавірусом, збільшилася до 571 людини. Кількість загиблих сягнула 17 осіб.
Спалах пневмонії в китайському місті Ухань почався в середині грудня 2019 року, збудником став раніше невідомий коронавірус.
Загроза глобальної епідемії викликала аналогії зі спалахом важкого гострого респіраторного синдрому - так званої атипової пневмонії - в 2002-2003 роках, що також почалася в Китаї, вдарила по економічному зростанню і спровокувала падіння обсягу перевезень.
Запаси нафти у США зросли минулого тижня на 1,6 мільйона барелів, всупереч прогнозам, показали дані Американського інституту нафти (API) в середу.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,34 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,67 долара за барель, що на 1,46 долара нижче рівня закриття торгів ($63,21).