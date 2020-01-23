Нафта подешевшала на тлі тривог про попит через вірус у Китаї

Ціни на нафту впали в четвер до найнижчого рівня за сім тижнів, втративши більш як 1% на тлі побоювань, що поширення респіраторного вірусу з Китаю може знизити попит на паливо.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $62,29 за барель, що на $0,92 (1,46%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ф'ючерси знизилися в ціні на $1,38 (2,14%), до $63,21 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на березень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,99 (1,74%) - до $55,75 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $56,64 за барель, знизившись на $1,7 (2,91%) порівняно з попередньою сесією.

"Побоювання про те, що епідемія коронавірусу чинить тиск на попит на нафту, перешкоджаючи туризму і торгівлі, дійсно існують", - говорить засновник консалтингової компанії Vanda Insights у Сінгапурі Вандана Харі.

Держкомітет КНР з питань охорони здоров'я повідомив у четвер, що кількість хворих на пневмонію, що викликана коронавірусом, збільшилася до 571 людини. Кількість загиблих сягнула 17 осіб.

Спалах пневмонії в китайському місті Ухань почався в середині грудня 2019 року, збудником став раніше невідомий коронавірус.

Загроза глобальної епідемії викликала аналогії зі спалахом важкого гострого респіраторного синдрому - так званої атипової пневмонії - в 2002-2003 роках, що також почалася в Китаї, вдарила по економічному зростанню і спровокувала падіння обсягу перевезень.

Запаси нафти у США зросли минулого тижня на 1,6 мільйона барелів, всупереч прогнозам, показали дані Американського інституту нафти (API) в середу.

Читайте також: Нафта дешевшає через прогноз профіциту на ринку

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 62,34 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,67 долара за барель, що на 1,46 долара нижче рівня закриття торгів ($63,21).