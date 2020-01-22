Виноград лідирує за темпами зростання цін на ринку фруктів та ягід

У січні поточного року виноград став лідером за темпами зростання цін на українському ринку свіжих фруктів. Від середини січня ціни на популярний сорт винограду «Кишмиш» зросли в 1,5 раза.

Про це повідомили в департаменті «Аналітика» гуртового ринку «Шувар».

"Зростання ціни в січні - звичайна ситуація для ринку винограду, при цьому попит на виноград цього сезону помітно збільшився. Підтвердженням цієї інформації є офіційні дані зовнішньої торгівлі, які свідчать про те, що в цьому сезоні Україна вже імпортувала в 1,5 раза більше винограду, ніж рік тому", - йдеться у повідомленні.

Керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар» Тетяна Гетьман зауважила, що зростання імпорту винограду в цьому сезоні було зафіксоване не тільки в зимовий період, з серпня по листопад, тобто в сезон збирання власного врожаю, зовнішні поставки майже в 2 рази збільшили обсяги.

"Обсяг імпорту в першій половині сезону є рекордним принаймні за останні 5 років. Іншими словами, споживання винограду в країні збільшується – це чудова можливість для українських фермерів, якою поки що користуються імпортери", - констатувала експерт.

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Станом на 22 січня 2020 року в терміналі «Овочі та фрукти» ОРСП «Шувар» столовий виноград пропонується по 60-67 грн/кг (2,31-2,58 EUR/кг). Рік тому виноград також почав дорожчати з середини січня і тенденція до зростання зберігалась до кінця зими. Цього сезону виноград на «Шуварі» пропонується мінімум на 10% дешевше, ніж рік тому, оператори ринку це пов’язують із зростанням обсягів імпорту.

Туреччина залишається головним постачальником винограду до України, з цієї країни завозиться до 80% всього винограду.