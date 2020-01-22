Влада має створити законодавчу базу для зручної роботи інвесторів - Разумков

У держави немає можливості вкладати кошти у туристичну галузь, перед владою є завдання створити законодавчу базу для зручної роботи інвесторів.

Про це Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив у середу під час брифінгу у ході своєї робочої поїздки в Херсонську область, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Тут (на Херсонщині – ред.) дуже великий туристичний потенціал. Моя особиста думка, що він використовується протягом багатьох-багатьох років і не лише Незалежності, але й раніше,м’яко кажучи, не на повну. А об’єктивно у держави немає сьогодні можливості вкладати у туристичну галузь для того, щоб створити цю інфраструктуру - побудувати готелі, все, що з цим пов’язано. Однак держава повинна стимулювати інвесторів приходити в такі області, як Херсонська, Одеська, Миколаївська. Там де є море, де сприятливий клімат, та ж «Асканія – Нова» (біосферний заповідник «Асканія – Нова» - ред.), та ж пустеля (Олешківські піски – ред.), багато речей, які можна показувати», - зазначив Разумков.

За його словами, Верховна Рада підтримуватиме законодавчі ініціативи, пов’язані з розвитком туристичної галузі, створенням законодавчої бази – для зручної роботи інвесторів.

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Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков упродовж 22-23 січня здійснює робочу поїздку до Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.