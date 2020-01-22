Ощадбанк першим розпочав кредитування клієнтів з Донбасу в рамках FinancEast

АТ "Ощадбанк" першим розпочав кредитування клієнтів на сході України у рамках програми FinancEast.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк першим серед банків-партнерів Німецько-Українського фонду розпочав кредитування клієнтів на сході країни в рамках програми FinancEast. В Донецькій області перший кредит отримало фермерське господарство з міста Лиман, а в Луганській - фермерське господарство з селища міського типу Мілове", - йдеться в повідомленні.

Ощадбанком підписано ще 15 кредитних угод, за якими клієнтам на Донеччині та Луганщині вже виплачено 1,2 млн грн фінансової підтримки.

Наразі Донецьке та Луганське обласні управління Ощадбанку розглядають кредитні заявки на суму більше ніж 86 млн грн.

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Як повідомлялось, у грудні 2019 року відбулася презентація масштабної програми FinancEast. Мета Програми "FinancEast" - відновлення фінансування інвестиційних проєктів мікро, малих і середніх підприємств (ММСП), які зареєстровані або здійснюють діяльність на підконтрольних уряду України територіях Донецької і Луганської областей. Три українські банки підписали угоди з Німецько-Українським фондом і вже з 20 грудня МСП Донецької та Луганської областей можуть звертатися до Ощадбанку, ОТП Лізингу та Укргазбанку за компенсацією до 50% вартості інвестиційних бізнес-проєктів. Інвестиційні проєкти передбачають придбання у лізинг або у кредит сільськогосподарської техніки, обладнання і транспортних засобів, монтаж, будівництво чи реконструкцію приміщень, введення в експлуатацію тощо. Для реалізації програми FinancEast ЄС надав Україні грант у розмірі 9,5 млн євро через німецький банк розвитку KfW.