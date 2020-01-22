Гончарук: Маємо цікаві плани для інвесторів, і перший, хто ризикне, отримає весь прибуток

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що влада має цікаві плани для інвесторів, і перший, хто ризикне, отримає весь прибуток.

Про це Гончарук сказав в інтерв'ю у спеціальному випуску The Report Company у співпраці з Newsweek, що приурочений до Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує Урядовий портал.

«Багато інвесторів повинні відкрити нову Україну - подібно до того, як колись була відкрита Америка. Україна є гарним варіантом для інвестування з багатьох причин. Україна - прекрасний міст, що поєднує Європу та Азію. Ми маємо цікаві плани для інвесторів, і перший, хто ризикне, отримає весь прибуток”, - наголосив глава уряду.

Він також сказав, що світ сьогодні має розглядати Україну як чудове місце із захоплюючими перспективами для інвестицій.

Крім того, Прем’єр-міністр поінформував про три головні стратегії для поліпшення інвестиційного клімату в Україні: верховенство права, яке гарантуватиме захист прав інвесторів; цікаві інфраструктурні проекти, зокрема і на основі державно-приватного партнерства; муніципальні проєкти, де спроможні громади повинні стати реальними агентами змін.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 22-23 січня братиме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Очікується, що глава уряду проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу. Зокрема, на 22 січня заплановані двосторонні зустрічі Гончарука з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін та президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті.

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Крім того, під головуванням Прем’єр-міністра відбудеться засідання Національної інвестиційної ради України. Глава уряду також має намір провести низку зустрічей з представниками міжнародного бізнесу та найбільшими міжнародними інвесторами.

На 23 січня на 7:30 (за місцевим часом) запланований виступ Гончарука під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.