Укртрансгаз звернувся до ДБР і НАБУ через арешт 2,3 мільярда на його рахунках

Укртрансгаз звернувся із заявою до Державного бюро розслідувань та НАБУ з проханням не допустити заволодіння коштами держкомпанії у розмірі 2,3 млрд грн компаніям ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест» та ПрАТ «Укренергозбут».

Про це повідомила пресслужба Укртрансгазу.

"Блокування грошових коштів та їх незаконна розтрата може негативно вплинути на стабільність роботи по забезпеченню сталого проходження опалювального сезону. Адже, після завершення анбандлінгу, з 1 січня компанія виконує функцію Оператора газових сховищ та налагоджує всю необхідну технічну взаємодію з юридично відокремленим ТОВ «Оператор ГТС України» щодо підтримання надійного та безперебійного транспортування природного газу споживачам", - наголосили в Укртрансгазі.

Кошти були заблоковані на рахунках державного підприємства на виконання судового рішення, винесеного Арбітражним судом м. Києва 12.07.2007 року.

Укртрансгаз розцінює таке рішення як неправомірне, а спільні дії двох приватних компаній - такі, що можуть мати ознаки шахрайства.

Як повідомлялося, Арбітражний суд міста Києва рішенням від 12.07.2000 у справі № 17/32 зобов’язав Укртрансгаз поставити 305 млн куб. м природного газу споживачам ЗАТ «Укренергозбут». При цьому вартість природного газу не була наведена і рішення не містило будь-якої визначеної грошової суми. З того часу позивач не займався стягненням газу з відповідача.

У 2015-2016 роках Генеральна прокуратура України починає розслідування за фактом розтрати службовими особами банку «Фінанси та кредит» коштів на суму більше 113 млн доларів та отримання від Національного банку України рефінансування на 5 млрд гривень. ГПУ підозрює, що банк безпідставно перерахував ці кошти ряду компаній, серед яких значиться ПрАТ «Укренергозбут».

У 2018 році ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.07.2018 у справі № 17/32 ПрАТ «Укренергозбут» отримує дублікат наказу Арбітражного суду міста Києва від 21.03.2007 у справі № 17/32.

Далі ПрАТ «Укренергозбут» продає до ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест» право вимоги з Укртрансгазу зобов’язання з поставки природного газу.

ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест» отримує ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.01.2020 у справі № 17/32, якою змінюється спосіб і порядок виконання рішення Арбітражного суду міста Києва від 12.07.2000 у справі № 17/32. Тобто, замість здійснення поставки природного газу на користь третіх осіб – стягнення з АТ «Укртрансгаз» грошових коштів в розмірі 2,3 млрд грн. При цьому зазначена сума визначена Укренергозбутом на власний розсуд безпідставно.

Приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва Пишним А. В. 15.01.2020 року було відкрито виконавче провадження №60980338 по стягненню коштів з Укртрансгазу на користь ТОВ «Фінансова Компанія «Фін – Інвест». Наразі накладено арешт на все майно Укртрансгазу та кошти на рахунках.