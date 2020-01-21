На Дніпропетровщині знову скасували тендер на проєктування злітної смуги аеропорту

Державне підприємство «Фінінпро» скасувало тендер на проєктування злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпропетровщини. Причина – недоліки в документації, поданій учасниками.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

«На перемогу в торгах претендували чотири компанії. За висновками тендерного комітету під керівництвом «Фінінпро», вони не подали повного пакету необхідних документів. Держпідприємство вже оголосило нові торги, які мають завершитися наприкінці лютого», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що коштами, які на фінансування робіт спрямовує Мінінфраструктури, розпоряджається державне підприємство «Фінінпро» на чолі з Русланом Сіробабою, тому це держпідприємство проводить тендер на проєктувальника смуги.

Як повідомлялось, новий аеропорт на Дніпропетровщині будуватимуть на умовах приватно-державного партнерства. В термінал інвестує компанія DCH. Злітно-посадкову смугу зведе держава – вже виділено 1,2 млрд грн.

Роботи з будівництва летовища розпочнуться вже цьогоріч. Завершити їх планують у 2022 році.

Читайте також: На розробку проєкту будівництва аеропорту в Дніпрі оголосили новий тендер

Наразі вже відбулося три спроби проведення тендеру, однак проєктувальника злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпропетровщини не визначено.

Раніше мережі вибухнули скандалом, начебто аеропорт Дніпра, за лобіювання голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка, буде проєктувати кіпрська офшорна компанія "Прогрестех Україна", підконтрольна російському громадянину, академіку Академії військових наук Російської федерації Володимиру Кульчицькому.

Далі запідозрили, що ДП «Фінінпро» створено було в 2010 році як фірму з відмивання бюджетних коштів, яку використовували ще "регіонали".

У Дніпропетровській ОДА на це відповіли заявою щодо дезінформації.