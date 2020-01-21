У Мінекономіки збільшення зареєстрованих безробітних вважають сезонним явищем

Зростання кількості зареєстрованих безробітних у грудні є традиційним сезонним явищем, яке зумовлено завершенням польових робіт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України.

“Зростання кількості зареєстрованих безробітних у грудні порівняно з листопадом на 17% є традиційним сезонним явищем. Ключовим драйвером сезонності є щорічне зростання зареєстрованих безробітних у сільській місцевості до пікових значень саме в зимовий період”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переважна більшість сільського населення залучена у сектор сільського господарства, що має сезонний характер. А відтак із закінченням сезону польових робіт, такі працівники схильні ставати на облік до Державної служби зайнятості на період тимчасового безробіття до початку нового сезону польових робіт. Це призводить до помітного збільшення кількості зареєстрованих безробітних наприкінці року.

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Як повідомлялося, згідно з даними Держстату, за грудень 2019 року в Україні було зареєстровано 338,2 тис. безробітних, на 17,1% більше, ніж за попередній місяць, але на 1,0% більше у порівнянні із груднем 2018 року.