Підвищення мінімальної зарплати може дати імпульс "тіньовим" схемам - експерт

Підвищення мінімальної зарплати в Україні може призводити до різних реакцій у приватному секторі економіки та державних компаніях, зокрема бізнес може застосувати "тіньові" схеми для зменшення власних витрат.

Про це повідомила провідний експерт соціальних і гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна під час презентації в Укрінформі дослідження "Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки".

"У приватному секторі реакція на підвищення мінімальної зарплати може бути зовсім іншою, ніж у державному секторі економіки, в першу чергу з метою підвищення своєї конкурентноздатності, оптимізувати свої витрати. Більш жорсткі умови для оплати праці офіційно працевлаштованих працівників можуть призвести до застосування бізнесом різних схем. В українських умовах це може приводити, зокрема, до зарплати "в конвертах" та до іншої форми - використання фізичних осіб-підприємців", - сказала вона.

Експерт додала, що підвищення мінімальної зарплати у державному секторі фактично не впливає на тінізацію, оскільки у державному секторі всі заплати є "білими" і йдеться про прерозподіл бюджетних кошів.

Як повідомлялося, в Україні з 1 січня мінімальна заробітня плата зросла на 550 гривень - до 4723 гривень.