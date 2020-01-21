Банки-банкрути торік сплатили НБУ 3,6 мільярда рефінансу

Національний банк України у 2019 році отримав 3,6 млрд грн на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, що на 960 млн грн більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк у 2019 році отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 3,6 млрд грн, що на 960 млн грн більше, ніж у 2018 році. Найбільше коштів отримано від реалізації заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами – 1,73 млрд грн та об’єктів нерухомого майна – 297,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Також частково заборгованість за наданими Національним банком кредитами рефінансування неплатоспроможних банків була погашена за рахунок: звернення Національним банком стягнення на облігації та нерухоме майно шляхом набуття їх у власність на загальну суму 1,14 млрд грн; реалізації в межах виконавчого провадження заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків на загальну суму 177,90 млн грн, отримання коштів від погашення заборгованості за заставленими Національному банку кредитними договорами на загальну суму 89,01 млн грн; інших джерел погашення заборгованості на загальну суму 171,96 млн грн.

Читайте також: НБУ спростував закиди щодо нібито рефінансування російських банків

За найвищу ціну – 777,13 млн грн у 2019 році реалізовано майнові права за кредитними договорами, переданими ПАТ “КБ "Надра" в заставу Національному банку (майнові права на ТРЦ "Республіка"). Протягом 2019 року Національний банк погодив умови реалізації заставлених майнових прав за кредитними договорами із сукупною початковою ціною реалізації 62,50 млрд грн та об’єктів нерухомого майна із сукупною початковою ціною реалізації у розмірі 3,94 млрд грн. На кінець 2019 року всі судові рішення до фінансових поручителів (Костянтин Жеваго, Олег Бахматюк та Леонід Клімов) та майнових поручителів, які набули законної сили, були ухвалені на користь Національного банку, наразі вживаються заходи щодо їх примусового виконання. На розгляді в судах залишається 60 справ, за якими наразі немає рішень, які б набрали законної сили для звернення їх до виконання, а також 10 справ про банкрутство майнових поручителів. "Загалом заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування у 2019 році скоротилася до 44 млрд грн станом на 1 січня 2020 року", − зазначив начальник Управління роботи з проблемними активами Павло Поляруш.

У 2017 році Національний банк отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,16 млрд грн, а у 2018 році – 2,64 млрд грн.