У Міненерго повідомили, скільки ще діятиме вугільна генерація електрики в Україні

До 2050 року вугільна генерація електроенергії в Україні буде повністю заміщена іншими джерелами енергії.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час презентації Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми прогнозуємо повне заміщення вугільної генерації (електроенергії - авт.) до 2050. В мене є надія, і я практично впевнений, що це станеться раніше. Зважаючи на ті виклики, які сьогодні для нас несе цей напрямок”, - наголосив Оржель.

Він також додав, що до 2050 року частка відновлювальних джерел у загальному обсязі енергії, згенерованої в Україні, становитиме 70%.

“У нас є різні графіки, різні сценарії реалізації цієї цифри, але найважливішим є те, що цей розвиток має бути економічно обґрунтованим”, - підкреслив Оржель.

За його словами, у міністерстві прогнозують, що рівень атомної генерації електроенергії до 2050 року становитиме 20-25%. Такі прогнози зумовлені розвитком альтернативних джерел електроенергії в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, за 6 місяців 2019 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, досяг 79,8 млрд кВт-год., що на 54,6 млн кВт-год. ,або на 0,1%, менше порівняно з відповідним періодом 2018 року. Атомними електростанціями у цей період вироблено електроенергії на 2,6 млрд кВт-год., або на 6,5%, більше порівняно з аналогічним показником 2018 року - 42,65 млрд кВт-год., що становить 53,4% від загального обсягу.

При цьому ТЕС та ТЕЦ вироблено електроенергії 29,4 млрд кВт-год. - це 36,8% від загального обсягу. Порівняно з минулим роком, теплова генерація скоротила виробництво на 2,3%.

Виробництво електроенергії ГЕС та ГАЕС становило 4,6 млрд кВт-год. та зменшилося на 41% від минулорічного показника. У загальній структурі генерації за перші пів року ГЕС та ГАЕС виробили 5,8% електроенергії.

За 6 місяців 2019 року виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса) порівняно з відповідним періодом 2018 року збільшилося на 93,4% та становило 2,37 млрд кВт-год. - це 3% від загальної генерації.

Виробництво електроенергії електростанціями інших видів (блок-станціями та іншими джерелами) порівняно з аналогічним показником 2018 року збільшилося на 94,8 млн кВт-год., або на 13,4%, і становило 800 млн кВт-год.