Інкасація коштів: НБУ оновить регулювання

Національний банк оновить регулювання з питань інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк пропонує оновити регулювання з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні. Така потреба зумовлена необхідністю уточнення норм діючого нормативно-правового акта з урахуванням світової практики та змін у законодавстві України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема пропонується: уточнити термін "валютні цінності" відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції", ввести термін "інші цінності", що включатиме золото та інші дорогоцінні метали у вигляді злитків, пластин, дорогоцінне каміння, коштовності, платіжні документи та інші цінні папери.

Пропонується також передбачити можливість перевезення валютних цінностей непанцерованим оперативним автотранспортом, обладнаним системами, які забезпечують захист цінностей та пошкоджують вкладені цінності у разі несанкціонованого доступу до них, а також надають можливість переміщення цінностей від відправника до отримувача без доступу інкасаторів до них.

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Також пропонується передбачити можливість використання непанцерованого автотранспорту для доставки розмінних, обігових, пам’ятних та ювілейних монет в обсягах до 100 мінімальних заробітних плат із використанням захисту вогнепальною зброєю та уніфікувати супровідні документи, що використовується під час інкасації та перевезення валютних цінностей.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні", що пропонується для громадського обговорення.

Аналіз регуляторного впливу проєкту постанови додається.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 19 лютого 2020 року на поштову або електронну адресу Національного банку України.