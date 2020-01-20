Рослинний жир знайшли у майже 20% "вершкового масла"

Проєкт “СТОП Фальсифікат” виявив, що близько 20% солодковершкового масла у роздрібних мережах Сум, Нової Одеси, Черкас та Калуша містить рослинні жири.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“Оприлюднені результати масштабного моніторингу масла солодковершкового, який проводився в рамках медійного проєкту “СТОП Фальсифікат”. Усього було відібрано 77 зразків масла. За результатами лабораторних досліджень встановлено, що 16 відібраних зразків масла – фальсифікат”, - йдеться у повідомленні.

Дослідження якості масла та вмісту у його складі рослинних жирів проводилося на базі Центральної випробувальної державної лабораторії Держспоживслужби в Київській області та до Державного підприємства “Укрметртестстандарт”.

За інформацією Держспоживслужби, були відібрані зразки масла 30 виробників. Високий зміст рослинних жирів виявлено у продукції 7 виробників.

Матеріали дослідження передані до Держспоживслужби й Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Як повідомлялося, “СТОП Фальсифікат” реалізовувався за підтримки уряду, Держспоживслужби та ГО “Громадський контроль захисту прав споживачів”. Про старт проєкту було оголошено ще 14 листопада 2019 року, але фактично розпочався 16 грудня 2019 року. Зразки масла відбиралися лише у місцях їх офіційної реалізації, про що свідчить наявність чеків. Всі магазини для відбору зразків обиралися випадково, за порадою споживачів під час опитування на вулицях.