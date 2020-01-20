Фонд гарантування продає дві земельні ділянки поблизу Чорного моря

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 23 січня проведе у системі ProZorro.Продажі аукціон з продажу двох земельних ділянок, що розташовані неподалік Чорного моря. Ділянки перебувають на балансі АТ «ВТБ Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"23 січня 2020 року в системі ProZorro.Продажі буде проведено аукціон з продажу двох земельних ділянок, що перебувають на балансі АТ «ВТБ Банк». Ділянки розташовані неподалік Чорного моря. Початкова ціна лоту G23N016235 – 642 132 грн (площа ділянки – 5,5515 га), лоту G23N016234 – 642 204 грн (площа ділянки – 5,5521 га)", - йдеться в повідомленні.

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У Фонді гарантування зазначають, що цільове призначення виставлених на продаж ділянок – індивідуальне садівництво. Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону з покроковим підвищенням ціни.