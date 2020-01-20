НБУ оптимізував структуру в межах проєкту "спліт"

Національний банк оптимізував структуру під отримання нових функцій з 1 липня 2020 року від Нацкомфінпослуг в межах проєкту "спліт".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк трансформує внутрішню структуру, аби забезпечити ефективне виконання функцій з регулювання ринків небанківських фінансових послуг, які отримає з 1 липня 2020 року від Нацкомфінпослуг в рамках проєкту "спліт", - йдеться в повідомленні.

По-перше, створено два нові департаменти: методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ в блоці "Монетарна стабільність" та нагляду за страховими ринком в блоці "Пруденційний нагляд".

До 1 липня 2020 року ці підрозділи будуть займатися розробкою пропозицій Національного банку до законодавчих ініціатив, нормативно-правових актів та процесів, які сприятимуть ефективному правонаступництву функцій від Нацкомфінпослуг.

Після передачі функцій Нацкомфінпослуг, тобто після 1 липня 2020 року, Департамент нагляду за страховим ринком відповідатиме за здійснення пруденційного нагляду за страховими компаніями, спеціалізованими перестраховиками та страховими посередниками, а Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ​ - за розробку і супроводження нормативно-правових та розпорядчих актів з питань регулювання небанківського фінансового ринку.

По-друге, була оновлена чинна структура Національного банку. Так, у структурі Департаменту нагляду за фінансовими установами (раніше - Департамент банківського нагляду) створено Управління нагляду за небанківськими кредитними установами та Управління нагляду за фінансовими компаніями, а у структурі Департаменту виїзних перевірок (раніше - Департамент виїзних перевірок банків) створено Управління перевірок небанківських фінансових установ.

Крім того, було повністю оновлено структуру Департаменту ліцензування, яка відтепер включатиме чотири управління: ліцензування кредитних установ, ліцензування страхових компаній, ліцензування фінансових компаній та експертно-аналітичне управління, а також відділ ліцензування платіжних послуг.

Найближчим часом будуть оголошені конкурсні відбори на керівні посади в новостворених підрозділах та підбір на вакантні посади, які з’явилися в результаті внесення змін до організаційної структури Національного банку.

Читайте також: В Україні затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (№1069-2), або як його ще називають закон про "спліт" метою якого є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.