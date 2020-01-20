В Україні введуть в обіг монету до 100-річчя драмтеатру імені Франка

Національний банк з 23 січня 2020 року вводить в обіг пам'ятну монету "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка" зі срібла номіналом у 10 грн та тиражем 2500 штук.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Пам'ятні монети "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка" вводяться в обіг з 23 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: В Україні затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року

Монета присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці.

На аверсі монети розміщено: малий Державний герб України, над яким напис півколом Україна, під гербом – рік карбування монети 2020 та зазначено номінал – 10 та графічний символ гривні; на дзеркальному тлі ліворуч розміщено портрет Гната Юри, праворуч від якого вертикальний напис Гнат Юра, праворуч – портрет Амвросія Бучми, ліворуч від якого вертикальний напис Амвросій/Бучма, які були одними з фундаторів театру; унизу зазначено рік заснування театру – 1920; угорі праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет розміщено композицію, стилізовану під логотип театру: у квадратній рамці на дзеркальному тлі – рельєфне зображення будівлі театру; на матовому тлі – написи: 100/Років (під будівлею), Національний (вертикально ліворуч), Академічний (угорі), Драматичний (вертикально праворуч), Театр/Імені Івана/Франка (унизу).