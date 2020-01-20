Банки розкриватимуть інформацію про повну вартість споживчого кредиту - НБУ

Національний банк України змінив підхід, за яким банки розраховуватимуть вартість споживчого кредиту.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Відтепер до вартості споживчого кредиту в залежності від його виду та за наявності додаткових та супутніх послуг третіх осіб банки включатимуть вартість страхових та податкових платежів, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, вартість послуг нотаріусів, платежі за послуги державних реєстраторів, оцінювачів тощо. Мета цієї норми – розкривати інформацію про повну вартість споживчих кредитів, аби споживачі фінансових послуг розуміли всі свої витрати на отримання та обслуговування таких кредитів", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що це зроблено у зв’язку з уведенням у дію 19 січня 2020 року нових вимог законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

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Як повідомлялося, раніше Національний банк поширив вимоги щодо захисту прав споживачів фінпослуг на кредитних посередників банків. Також НБУ ухвалив нові вимоги, відповідно до яких банки повинні розкривати повну інформацію про свої послуги, зокрема і вартість, на своїх вебсайтах та у рекламі. Зміни затверджені постановою Правління Національного банку № 8 від 16 січня 2020 року "Про затвердження Змін до Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит". Вони набувають чинності з 19 січня 2020 року.