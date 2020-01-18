Україна та Польща домовилися про агроконсультації – торгпред

«Ми торкнулися чутливих питань і я висловив думку, що більшість з проблем породжені браком нормального технічного діалогу між двома країнами. Тому домовилися, що організуємо детальні 1-2-денні консультації, в тому числі заступника міністра, торгового представника безпосередньо з польськими асоціаціями, з метою усунути такі, грубо кажучи, упередження відносно України. Хочемо провести їх буквально за пару тижнів, можливо, в лютому, як тільки графіки будуть дозволяти», - сказав Качка.

При цьому він зауважив, що не йдеться про упередження з боку держави Польщі, просто «є думки, які з‘являються в середовищах аграріїв», і які часто базуються на якихось чутках або негативних PR-стратегіях. Водночас, визнав політик, коли є велика торгівля, як між Україною та Польщею, завжди з‘являються питання, і тут можна або «нагнітати, або намагатися їх вирішувати».

Як приклад він навів закиди з боку Польщі (ексміністра с/г РП - ред.) про ніби використання українськими аграріями заборонених у ЄС пестицидів при вирощуванні зернових, що «немає жодного обґрунтування». Коли ж обґрунтування є, українська сторона готова на них чітко реагувати, запевнив він.

Майбутній діалог, за оцінкою Качки, буде непростим, але він сподівається, що сторони зможуть уникнути ситуацій, коли сусідні держави вирішують питання через Брюссель.

Качка наголосив, що «з Польщею, яка є сусідом і логістично є воротами до ЄС, нам потрібний такий діалог». За його спостереженнями, до 90% спірних питань вирішуються шляхом проговорювання деталей, це дозволяє не дати перерости маленькому непорозумінню у велику проблему.

Розмову з польським міністром на початку року він назвав дуже гарною та важливою, яка має задати динаміку діалогу.

Окрім того, на полях виставки відбулися двосторонні зустрічі української делегації з аграрними міністрами низки країн ЄС: окрім Польщі, з очільниками міністерств країн Балтії, Нідерландів та Франції, а також Туреччини, Бразилії та Аргентини, з комісарами ЄС і низка інших.