Внесок будівельної галузі у ВВП має бути на рівні 6% - Гончарук

Кабінет міністрів України має на меті досягти 6% рівня внеску від будівельної галузі у ВВП України.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Telegram.

“Торік внесок у ВВП від будівельної галузі склав 2,5%. Уряд має на меті досягти середньоєвропейського рівня у 6%. Це значно пришвидшить темпи зростання економіки”, - заявив Гончарук.

Він зазначив, що уряд зробить все для стимулювання будівельної галузі в Україні: проведе дерегуляцію галузі, відкриє кадастри, забезпечить державні програми для збільшення попиту на житло (для ветеранів, ВПО, молоді, дітей-сиріт) та працюватиме над тим, щоб в Україні вже цього року з'явилась доступна іпотека 11-12%.

“Сучасна архітектурно-будівельна галузь із прозорими процедурами, сучасними підходами до будівництва, а також високим рівнем безпеки та білим ринком праці – абсолютно досяжна мета. Ми сумлінно над цим працюємо”, - наголосив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 17 лютого, під час наради з питань розвитку будівельної галузі та детінізації ринку праці у будівництві Гончарук заявив, що уряд очікує від будівельного бізнесу легалізації видобутку матеріалів та працевлаштування в галузі.